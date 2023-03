Freiburg: Der Stand bei Petersen

Die Zukunft von Nils Petersen (34) beim SC Freiburg ist nach wie vor offen. In einem Interview mit der ‚Bild‘ sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Jochen Saier und ich hatten vor rund drei Wochen ein ausführliches Gespräch mit ihm. Dort haben beide Seiten offen miteinander gesprochen und ihre Gedanken auf den Tisch gelegt. Nils ist so ein verdienter Spieler, er darf sich alle Zeit der Welt nehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Wir drängen ihn nicht und warten bis er auf uns dann wieder zukommt.“

Der Boulevardzeitung zufolge steht eine Entscheidung zeitnah an. Der ehemalige Nationalspieler habe die Länderspielpause genutzt, um sich mit seiner Familie über seine Zukunft zu beraten. Der Rechtsfuß spielt bereits seit 2015 im Breisgau, ist in der laufenden Spielzeit allerdings weitestgehend als Joker vorgesehen und stand in 21 Bundesligapartien kein einziges Mal in der Startelf.

