Neuer Klub für Dest | „Wer braucht Harry Kane?“

Lösung bei Dest

Sergiño Dest ist einer dieser Profis, die den FC Barcelona schnellstmöglich verlassen sollen. Sportlich wusste der US-amerikanische Rechtsverteidiger in den vergangenen drei Jahren nicht zu überzeugen. Wenige Tage vor dem Ende dieser Transferperiode ist nun allem Anschein nach eine Lösung gefunden. Es geht zurück in die Niederlande.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Sergiño Dest wechselt auf Leihbasis zur PSV“, so die heutige Schlagzeile der ‚Sport‘. Barça und Eindhoven teilen sich demzufolge das Gehalt in der laufenden Saison, zudem wurde eine Kaufoption in Höhe von knapp zehn Millionen Euro Ablöse ausgehandelt. Unter Trainer Xavi hat Dest keine Perspektive mehr, kann der stagnierenden Karriere aber jetzt wieder in der vertrauten Eredivisie neuen Schwung verleihen.

Lese-Tipp

United: Henderson vor dem Absprung?

Spurs siegen ohne Kane

Für Tottenham Hotspur bedeutet der Abgang von Superstar Harry Kane zum FC Bayern eine tiefgreifende Zäsur. Ohne den Toptorjäger muss sich vor allem die Offensive der Spurs neu finden. Im Prestige-Duell gegen Manchester United hat das jetzt schon einmal ordentlich funktioniert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wer braucht Harry Kane?“, fragt der ‚Mirror‘ nach Tottenhams 2:0-Erfolg gegen die Red Devils rhetorisch und schiebt die Antwort gleich hinterher: „United“. Kann man so stehenlassen. Die Tore erzielten Spurs-Mittelfeldspieler Pape Sarr sowie Lisando Martínez per Eigentor.