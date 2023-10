Bulgarien-Coach Krstajic gefeuert

Mladen Krstajic ist nicht mehr Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. Wie der bulgarische Fußballverband am heutigen Donnerstag offiziell vermeldet hat, wurde die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi mit sofortiger Wirkung beendet. Seinen Nachfolger wolle man am 1. November bekanntgeben.

Von Sommer 2022 an hatte Krstajic das Amt des bulgarischen Nationaltrainers inne, durfte in insgesamt zwölf Partien an der Seitenlinie stehen. Nach einem guten Start mit drei Siegen blieb der 49-jährige Serbe, einst für Werder Bremen und Schalke 04 am Ball, allerdings sieglos. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ist nun Schluss.