Augsburg: Florenz erhöht Angebot für Vargas

Der AC Florenz will sich vom Bemühen um Rubén Vargas nicht abbringen lassen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben die Italiener ihre Offerte an den FC Augsburg nach oben korrigiert. Nun soll die Fiorentina die Forderungen der Fuggerstädter in Höhe von acht Millionen Euro erfüllen.

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass ein erstes Angebot von La Viola abgelehnt wurde. Nun scheinen sich die beiden Klubs aber sehr schnell anzunähern. Ein Wechsel des 25-jährigen Schweizers in die Serie A wird demnach immer wahrscheinlicher.