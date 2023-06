Di María zu Messi?

Spielt Ángel Di María (35) kommende Saison an der Seite von Lionel Messi (35)? Wie der in der Regel gut informierte Journalist César Luis Merlo berichtet, beschäftigt sich Inter Miami mit einer ablösefreien Verpflichtung des Offensivspielers. Fabrizio Romano ergänzt, dass sich der MLS-Klub bereits nach den Konditionen einer Zusammenarbeit erkundigt hat.

In Miami würde der ehemalige Profi von Real Madrid auf Messi treffen, dessen Wechsel in die Staaten gestern bekanntgegeben wurde. Ob die beiden wirklich gemeinsam auf Torejagd gehen, bleibt abzuwarten. Laut Romano bevorzugt Di María einen Verbleib in Europa. Der portugiesische Meister Benfica Lissabon wolle den Weltmeister an Bord holen. Der Linksfuß bricht seine Zelte bei Juventus Turin nach nur einem Jahr bereits wieder ab und verlässt die Alte Dame ablösefrei.

