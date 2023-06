Barça geht leer aus: Messi verkündet Wechsel nach Miami

Inter Miami hat das Rennen um Lionel Messi gewonnen. Wie der 35-jährige Superstar in einem Interview mit der ‚Sport‘ und der ‚Mundo Deportivo‘ selbst verkündet, schließt er sich dem MLS-Klub von Miteigentümer David Beckham an. Messis Vertrag bei Paris St. Germain läuft aus, entsprechend wird keine Ablöse fällig. Dem Vernehmen nach bindet sich der amtierende Weltmeister bis 2025.

Auch der saudi-arabische Vertreter Al Hilal sowie Ex-Klub FC Barcelona hatten sich um eine Verpflichtung des argentinischen Angreifers bemüht, gehen aber leer aus. Barça konnte nicht garantieren, Messi für den Spielbetrieb registrieren zu können.

Messi begründet Absage an Barça

Das wurde den Katalanen zum Verhängnis, wie Messi selbst sagt: „Ich war sehr aufgeregt, die Option zu haben, zurückzukehren. Aber ich wollte nicht noch einmal in der Situation sein, zu warten, was passieren wird und letztlich gehen zu müssen.“ Außerdem wollte Messi nicht dafür verantwortlich sein, dass Barcelona Spieler verkaufen oder zu Gehaltkürzungen auffordern muss.

Miami warb derweil schon jahrelang um Messis Gunst. Nun ist es also soweit, die nordamerikanische MLS hat einen neuen Superstar. In 18 Jahren im europäischen Vereinsfußball gewann Messi unter anderem siebenmal den Ballon d’Or, viermal die Champions League und erzielte sagenhafte 704 Tore in 853 Spielen.