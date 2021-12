Turin will Kaufoption für Brekalo aktivieren

Josip Brekalo wird voraussichtlich nicht mehr zum VFL Wolfsburg zurückkehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will stattdessen der FC Turin die Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro für den Kroaten ziehen. Ende August wechselte der 23-Jährige auf Leihbasis von den Niedersachsen nach Italien.

Sowohl Brekalo als auch der Verein sind mit der momentanen Entwicklung zufrieden. Der Offensivmann avancierte beim FC Turin auf Anhieb zur Stammkraft und schoss in 13 Auftritten in der Serie A drei Treffer. Das Arbeitspapier des Rechtsfußes in der Autostadt endet 2023.