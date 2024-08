Barça: Die Zahlen zum Roque-Deal

Die Leihe von Vitor Roque vom FC Barcelona zu Betis Sevilla ist beschlossene Sache und soll zeitnah finalisiert werden. Wie ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben sich die beiden La Liga-Vereine auf sämtliche Rahmenbedingungen des Transfergeschäfts geeinigt und die nötigen Papiere vorbereitet. Der 19-Jährige wird demzufolge für zwei Jahre an Betis verliehen, Barça kann seinen Spieler jedoch nach der laufenden Saison wieder zurückbeordern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem wurde laut ‚Mundo Deportivo‘ beschlossen, dass Betis das volle Gehalt des Brasilianers übernimmt und eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro erhält. Barcelona wiederum sichert sich in diesem Fall eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung und ein Rückkaufrecht von 27,5 Millionen. Roque möchte in Sevilla Spielpraxis erhalten, da er sich bei Barça nicht durchsetzen konnte. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2031. Aktuell kann er dort aus finanziellen Gründen nicht für den La Liga-Kader registriert werden.