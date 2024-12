United: León hat unterschrieben

Manchester United kann zeitnah Vollzug vermelden. Linksverteidiger Diego León (17) hat laut Fabrizio Romano alle nötigen Dokumente für einen Wechsel zu den Red Devils unterzeichnet. Der paraguayische Erstligist Cerro Porteño wird, so ist zu vernehmen, mit vier Millionen Euro plus Boni entschädigt.

Geplant ist, dass León bis zum Sommer noch bei seinem jetzigen Arbeitgeber bleibt und dort weiter Spielpraxis sammelt. Im Sommer soll der dann 18-jährige Youngster im Old Trafford aufschlagen. In der laufenden Spielzeit kam León zu 19 Einsätzen in der ersten Liga von Paraguay, dabei erzielte er auch zwei Treffer.