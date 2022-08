FC Bayern: Entscheidung bei Vidovic steht an

Beim FC Bayern soll bald über die Zukunft von Stürmerjuwel Gabriel Vidovic (18) befunden werden. „Ich schätze Gabi unglaublich hoch ein. Er ist eines der größten Talente in Deutschland auf seiner Position“, schwärmte Trainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz und fügte an: „Die Konkurrenz ist riesig für ihn. [...] Ich werde sehen, was für seine Karriere am sinnvollsten ist und dann entscheiden.“

Klingt nicht so, als sehe der Bayern-Coach Vidovic langfristig bei einem anderen Klub. Möglich erscheint allerdings eine Leihe, damit der Youngster Spielpraxis sammeln kann. Nach seinen 21 Toren und zehn Vorlagen in der Vorsaison trainiert Vidovic schon bei den Münchner Profis mit. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert.