AS Rom: Smalling im Januar weg?

Bei der AS Rom ist ein Wintertransfer von Chris Smalling ein mögliches Szenario. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Giallorossi offen gegenüber Angeboten für den englischen Innenverteidiger. Der 33-Jährige ist noch bis 2025 gebunden.

Erst im Juni hatte Smalling seinen Vertrag in Rom verlängert, kam seitdem sportlich aber nicht in Tritt. Aufgrund einer Sehnenentzündung verpasste der gebürtige Londoner bereits einige Zeit und kam erst dreimal in dieser Spielzeit zum Einsatz. Klar ist: Bei einem Smalling-Verkauf müsste die Roma in der Innenverteidigung nachlegen.