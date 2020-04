Luiz will zurück zu Benfica

David Luiz würde gerne vor seinem Karriere noch einmal für Benfica Lissabon aufzulaufen. „Ich habe nie meine Verbindung zu Benfica verloren“, sagt der brasilianische Innenverteidiger des FC Arsenal im Video-Interview mit ‚Sport TV‘, „ich habe das im Kopf. Jeder weiß, dass ich zurückkehren möchte.“

Luiz hat offenbar schon eine genaue Vorstellung von seinem Comeback: „Ich möchte das Benfica-Trikot wieder anziehen und dieses Gefühl wieder spüren. An dem Tag, an dem ich das Estádio da Luz betrete, wird es eines der besten Gefühle meines Lebens sein.“ Noch ist der 33-jährige allerdings bis 2021 an die Gunners gebunden.