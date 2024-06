Nächster Korb droht: Geht Simons den Bayern vom Haken?

In einem Traumszenario sehen die Bosse des FC Bayern in der kommenden Spielzeit neben Jamal Musiala (21) mit Xavi Simons einen Youngster auf ähnlichem Level zaubern. Dass sich der Wunsch von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund tatsächlich umsetzen lässt, ist einem neuen Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge aber inzwischen nicht mehr ganz so wahrscheinlich.

Laut des Sportmagazins tendiert Simons seit Beginn der Woche klar in Richtung RB Leipzig. Die größte noch zu nehmende Hürde sei die Einigung mit Paris St. Germain. Zuletzt wurde immer deutlicher, dass PSG klare Vorstellungen bezüglich Simons hat. Das 21-jährige Ausnahmetalent soll nicht sofort verkauft werden. Eine Leihe mit Kaufoption oder -pflicht steht zur Debatte.

Alternative Olmo?

Selbst für einen solchen Deal müsste RB an die vereinseigene Schmerzgrenze gehen. Und das birgt die Gefahr, dass die wirtschaftlich deutlich stärker aufgestellten Bayern am Ende vielleicht doch noch zupacken. Wo Simons schlussendlich landen wird, steht dementsprechend in den Sternen. Stand jetzt würde der Ballvirtuose nach der EM aber wohl liebend gerne wieder nach Leipzig zurückkehren.

An der Säbener Straße wird aber auch weiterhin der Name von Simons‘ Teamkollege Dani Olmo diskutiert. Der 26-jährige Spanier würde auf der Shortlist wieder nach oben rutschen, wenn bei Simons tatsächlich keine Chance mehr bestünde. Die Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro läuft am 15. Juli aus. Das würde die Bayern aber laut ‚Sport Bild‘ nicht davon abhalten, nach dem Stichtag bei Olmo in die Vollen zu gehen.