Wichtige Details zum Guardiola-Deal

Pep Guardiolas Verbleib bei Manchester City wird nicht vom Ergebnis der Anhörungen zu den 115 Anklagepunkten im Zuge des Football Leaks-Skandals beeinflusst. Wie die ‚Times‘ berichtet, enthält der neue Vertrag des Spaniers beim englischen Meister keine entsprechende Kündigungsklausel. Die Skyblues müssen sich vor Gericht wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Financial Fairplay und die Finanzregeln der Premier League verantworten.

Der Ausgang des Prozesses hat also offenbar keine Auswirkungen auf die Guardiola-Zukunft. Bereits 2023 sagte der Taktikfuchs, er würde auch im Falle eines Zwangsabstiegs an Bord bleiben. Seit Sommer 2016 steht der gebürtige Katalane bei City an der Seitenlinie und gewann mit dem Klub seitdem sechs Premier League-Titel sowie die Champions League 2023.