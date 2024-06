Matanovic hofft auf Eintracht-Durchbruch

Igor Matanovic will sich nach zwei Leihen endlich bei Eintracht Frankfurt durchsetzen. Nach 14 Treffern und sieben Vorlagen für den Karlsruher SC in der abgelaufenen Saison ist der 21-Jährige überzeugt, dass er das Rüstzeug für die SGE mitbringt, wie er bei ‚fussball.news‘ sagt: „Ich habe jetzt die Überzeugung, wirklich weiterhelfen und ein Teil der Mannschaft werden zu können.“ 2021 hatte Frankfurt den gebürtigen Hamburger für 500.000 Euro vom FC St. Pauli verpflichtet und zunächst zwei Jahre an den Kiezklub zurück verliehen.

Im Anschluss folgte im vergangenen Sommer die Leihe zum KSC, wo Matanovic endgültig der Durchbruch gelang. „Mit meiner Statur kann ich im Sturm eine Facette einbringen, wie sie Frankfurt zuletzt nicht mehr hatte“, sagt die 1,94 Meter große Sturmkante weiter. Der Rechtsfuß orientiert sich zudem an großen Eintracht-Vorbildern: „Die Eintracht hat immer auch von solchen Typen profitiert, wenn ich an Namen denke wie Sébastien Haller, Alex Meier oder Bas Dost. Das empfinde ich als großen Ansporn.“ Künftig wird Matanovic mit Hugo Ekitike (21) und Omar Marmoush (25) um den Platz im Sturmzentrum konkurrieren.