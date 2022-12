Geheimabsprache: Gvardiol soll der teuerste Verteidiger aller Zeiten werden

Als den „besten Verteidiger der Welt“ preiste Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic vor wenigen Tagen Josko Gvardiol, „in dem Alter schon so erwachsen zu spielen – es ist unfassbar.“ Kurz zuvor hatten die Kroatien das favorisierte Belgien aus der WM geworfen. Mittlerweile stehen sie im Viertelfinale und träumen von der zweiten Finalteilnahme in Folge.

Wenn das Turnier in Katar vorbei ist, wird Gvardiol zu RB Leipzig zurückkehren. Und bei den Sachsen haben die Verantwortlichen natürlich registriert, wie sich ihr 20-jähriger Abwehrspieler in Katar zu einem Star entwickelt hat. Längst stehen die Topklubs beim Linksfuß Schlange. Als Reaktion darauf verlängerte RB im September Gvardiols Arbeitspapier vorzeitig bis 2027.

Ein Abgang im Sommer ist dennoch nicht unwahrscheinlich. Denn laut der ‚Sport Bild‘ hat der Kroate die Zusage, dass er Leipzig verlassen darf – unter einer Bedingung. RB werde Gvardiol ziehen lassen, wenn ein Verein eine Ablöse bietet, die ihn zum teuersten Abwehrspieler der Fußballgeschichte machen würde. Eine Ausstiegsklausel im klassischen Sinne existiere nicht.

Teurer als Maguire

Den aktuellen Transferrekord hält Harry Maguire, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zum FC Chelsea wechselte. Und auch Gvardiol wird es am ehesten auf die Insel ziehen. Laut der ‚Sport Bild‘ ist der FC Chelsea von allen Interessenten bereits am weitesten in den Verhandlungen mit der Spielerseite und ist bereit, mindestens 90 Millionen Euro zu zahlen.

Andere Klubs seien deshalb bereits aus dem Transferpoker ausgestiegen oder rechnen sich nur noch geringe Chancen aus. Da der Deal aber noch nicht in trockenen Tüchern ist, könnte sich das noch ändern. Zumal den Klubs noch Zeit bleibt, denn einen Verkauf im Winter hat RB ausgeschlossen.