Erstes Angebot für Shootingstar Dovbyk

Atlético Madrid hat ein erstes Angebot für Artem Dovbyk abgegeben. Laut der spanischen Tageszeitung ‚as‘ locken die Colchoneros mit 25 Millionen Euro. Der FC Girona seinerseits fordert mindestens 35 Millionen. Dovbyk besitzt eine Ausstiegsklausel, die noch einmal fünf Millionen darüber liegt.

Dovbyk wurde mit 24 Treffern Torschützenkönig in La Liga, steuerte zudem acht Vorlagen bei und ist noch bis 2028 an den Verein gebunden. Im Sommer wird der 26-Jährige mit der Ukraine an der Europameisterschaft teilnehmen und seinen Marktwert womöglich noch weiter in die Höhe schrauben.