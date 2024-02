England: Bleibt Southgate bis 2026?

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate könnte die Three Lions bis zur Weltmeisterschaft 2026 begleiten. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, ist der englische Fußballverband von der Idee angetan, mit dem 53-Jährigen auch die Weltmeisterschaft in zwei Jahren zu absolvieren. Southgate selbst soll ebenfalls angetan sein von dieser Idee. Der Engländer steht noch bis zum Ende dieses Jahres unter Vertrag. Eine Entscheidung des Cheftrainers werde jedoch nicht vor dem Sommer zu erwarten sein, da Southgate sich nach eigenen Angaben vollständig auf die bevorstehende Europameisterschaft konzentrieren wolle: „Man muss abwarten, wie der Sommer verläuft - so einfach ist das.“

Unter der Anzeige geht's weiter

2016 übernahm Southgate den Posten als englischer Nationaltrainer. Die Euro 2024 ist für ihn das vierte große Turnier als Übungsleiter. Bei der WM 2018 belegte man den vierten Platz, bei der EM 2020 wurde man Vize-Europameister und beim letzten großen Turnier in Katar schieden die Engländer im Viertelfinale gegen Frankreich aus.