Werder: Nankishi vor Sommerabgang

Abdenego Nankishi steht vor einem Sommerabgang beim SV Werder Bremen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ planen die Grün-Weißen nicht, den auslaufenden Vertrag des Offensivspielers zu verlängern. Der 22-Jährige selbst sieht sich bereits nach Alternativen um und plant einen Neuanfang.

Nankishi absolvierte bislang sieben Pflichtspiele für Bremen und konnte sich unter anderem aufgrund von Verletzungen nie durchsetzen. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde das Eigengewächs an Heracles Almelo in die Niederlande und an Drittligist 1860 München verliehen, schaffte aber auch dort nicht den Durchbruch.