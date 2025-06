Werder: Backhaus-Deal mit Hintertür

Nachdem Werder Bremen die Vertragsverlängerung mit Torwarttalent Mio Backhaus am heutigen Freitagmittag offiziell bekanntgegeben hat, sickern die Details des neuen Arbeitspapiers durch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 21-Jährige bis 2028 an die Grün-Weißen gebunden.

Nach Informationen der Boulevardzeitung hat sich Backhaus in seinem neuen Kontrakt außerdem eine „hohe Ausstiegsklausel“ gesichert. Es bleibt abzuwarten, ob der 1,94 Meter große Schlussmann in Zukunft von dieser Gebrauch machen wird, sollte er auch in der kommenden Saison nicht die gewünschte Spielzeit erhalten.