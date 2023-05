Fast fix: Nächster Neuzugang für Aufsteiger Elversberg

Der SV Elversberg rüstet sich weiter für die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Drittliga-Meister kurz vor dem Transfer von Offensivspieler Tom Zimmerschied vom Halleschen FC. Für den 24-Jährigen wird keine Ablöse fällig, da sein Vertrag in Halle ausläuft. Der gebürtige Koblenzer überzeugte in dieser Saison mit zehn Treffern und drei Torvorlagen in 33 Ligaspielen.

Zimmerschied stand dem Bericht zufolge aufgrund seiner Leistungen bei mehreren Zweitligaklubs auf dem Zettel, entscheidet sich nun aber für einen Wechsel nach Elversberg. Ebenfalls zum Verein aus dem Saarland wird laut der ‚Bild‘ Minos Gouras von Jahn Regensburg stoßen. Der 24-jährige Linksaußen war erst im Sommer vom 1. FC Saarbrücken zum Jahn gewechselt, konnte sich dort aber nur bedingt durchsetzen. Im Gegensatz zu Zimmerschied läuft Gouras‘ Vertrag in Regensburg allerdings noch bis 2025, sodass eine Ablöse fällig wird.

