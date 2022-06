PSG glaubt an Lewandowski-Chance

Bei Paris St. Germain hat man die Personalie Robert Lewandowski noch nicht abgeschrieben. Wie FT aus Frankreich erfuhr, glaubt man beim Scheichklub von der Seine nach wie vor an eine Chance auf den 33-jährigen Torjäger. Dessen Berater Pini Zahavi will PSG als Transferziel seines Klienten jedenfalls nicht per se ausschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach aktuellem Stand bevorzugt Lewandowski allerdings einen Wechsel zum FC Barcelona. Mit den Katalanen ist sich der Pole schon seit einiger Zeit über einen Dreijahresvertrag einig. Allerdings stocken die Ablöseverhandlungen, zumal Barça über große wirtschaftliche Probleme klagt und der FC Bayern seinen Superstar eigentlich gar nicht abgeben will.

So könnte es weiterhin ein zähes Ringen geben, an dessen Ende PSG womöglich doch noch einmal aktiv eingreifen kann. Budget ist am Eiffelturm jedenfalls im Übermaße vorhanden.