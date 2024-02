St. Pauli: Hürzeler widerspricht Bornemann

Fabian Hürzeler macht dem FC St. Pauli Hoffnung auf eine Verlängerung. Angesprochen auf jüngste Aussagen von Sportchef Andreas Bornemann sagte der Trainer der Kiezkicker in einem vom Verein veröffentlichten Interview: „Ich sehe es nicht, dass wir uns im Kreis drehen. Ich bleibe dabei, dass wir weiterhin eine Chance haben, uns zu einigen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 30-jährigen Erfolgstrainers läuft zum Saisonende aus, die Verhandlungen über eine Verlängerung ziehen sich seit Monaten – dem Vernehmen nach, weil Hürzeler eine Ausstiegsklausel fordert. Bornemann ließ zuletzt in der ‚Hamburger Morgenpost‘ durchblicken, dass ihm die Geduld ausgeht: „Die Entscheidung über die wichtigste Personalie sollte man nicht am Ende des Weges treffen, sondern möglichst früh. Logischerweise eher in näherer als in fernerer Zukunft. Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht, dann drehst du dich im Kreis.“