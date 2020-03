Corona legt den Fußball lahm | EM in Gefahr

Sorgen um die EM

Nachdem bereits in mehreren Ländern der Ligabetrieb zum Erliegen gekommen ist, sorgen sich die Zeitungen am heutigen Freitag vor allem um die Europameisterschaft, die eigentlich am 12. Juni beginnen soll. Auf dem Cover des ‚Corriere dello Sport‘ sieht man reihenweise enttäuschte Gesichter der größten europäischen Stars. Zumindest einen der abgebildeten Spieler würde die Verschiebung des Turniers auf das kommende Jahr wohl weniger stören. Da Harry Kane derzeit noch mit den Folgen einer Oberschenkel-Operation zu kämpfen hat, käme dem englischen Knipser eine Verlegung wohl gerade recht. Gleiches gilt für Niklas Süle, bei dem bis zuletzt offen war, ob er rechtzeitig zur EM fit werden würde. Beide können sich nun offenbar ein bisschen mehr Zeit bei der Reha lassen.

Bedingter Optimismus in Spanien

Obwohl das Virus auch vor der Verbreitung in Spanien nicht Halt macht, ist die dort ansässige Presse noch optimistisch. „Wir werden dich schlagen“ titelt die ‚Marca‘ in Richtung des sich ausbreitenden Krankheitserregers. Auf dem Cover prangert dazu passend ein Trikot mit der Nummer 19 und dem Namen „Covid-19“. Da die Fortsetzung sämtlicher Sportwettbewerbe auch auf der iberischen Halbinsel ungeklärt ist, spricht die ‚Super Deporte‘ schon von einem „Zusammenbruch“, den die Sportwelt in diesem Ausmaß noch nicht erlebt habe. Ob es trotz der chaotischen Situation einen spanischen Meister geben und was aus der Champions League wird, fragt sich die ‚Sport‘. Viele Fragen, auf die es momentan nur wenige Antworten gibt.

Italien bäumt sich auf

In Italien, das derzeit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist, werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie immer drastischer. Mittlerweile sind 121 Mitarbeiter von Juventus Turin in Quarantäne, da sich Daniele Rugani nachweislich mit dem Virus infiziert hat. Da sich der Fußball im absoluten Ausnahmezustand befindet, sendet die ‚Tuttosport‘ eine Botschaft an alle, die sich derzeit aufgrund der Gefährdungslage einschränken müssen: „Kommt schon, Leute! Respektiert die Regeln, dann werden wir es schaffen.“