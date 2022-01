BVB: Erster Haaland-Gipfel terminiert

Es passiert eher selten, dass Borussia Dortmund ein Spiel dreht, dabei drei Tore erzielt und Erling Haaland erscheint nicht auf der Anzeigetafel. Gerade aber die Aufholjagd am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt hat gezeigt, wie wichtig der Norweger für den BVB ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Topstürmer geht voran und vermittelt immer den Eindruck, dass alles noch möglich ist. Den ersten Treffer durch Thorgan Hazard legte Haaland sehenswert und überlegt auf und auch bei den weiteren Toren durch Jude Bellingham und Mo Dahoud war der 21-Jährige unmittelbar davor involviert.

Haaland-Gipfel kommende Woche

Dass Haaland für die Schwarz-Gelben unverzichtbar ist, war schon vor dem Rückrundenauftakt klar. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will die Borussia nun die wichtigste Personalie zeitnah angehen. Demnach ist bereits für die kommende Woche ein Treffen mit Vater Alf-Inge sowie Berater Mino Raiola geplant. Bis Ende Februar soll spätestens Klarheit herrschen.

Haaland soll beim BVB in bislang unberührte Gehaltssphären aufsteigen. Gemeinsam mit Ausrüster Puma, der Nike als persönlichen Sponsor ausstechen will, soll ein Gehaltspaket von über 20 Millionen Euro geschnürt werden.

Raiola setzte den Ton

Raiola ließ bereits vor Weihnachten mit markigen Sprüchen aufhorchen. Demnach gibt es „eine große Chance, dass Erling diesen Sommer schon geht“. Aber „auch ein weiteres Jahr in Dortmund“ wollte der Star-Berater nicht ausschließen: „Theoretisch ist das noch möglich.“

In den vergangenen Wochen haben sich nahezu alle internationalen Topklubs in Stellung gebracht. Der FC Barcelona soll von Haaland träumen, Pep Guardiola habe den Norweger bei Manchester City zum „erstrangigen Ziel“ erklärt. Die ‚Bild‘ hingegen wähnt nach wie vor Real Madrid in der Pole Position.