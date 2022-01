BVB: Weiteres Haaland-Jahr dank Real?

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Meldungen über die Zukunft von Erling Haaland (21). Am Dienstagmorgen behauptete die ‚Marca‘, Haaland müsse sich bis Ende Januar für einen neuen Klub ab Sommer entscheiden. Am Nachmittag berichtete ‚Deportes Cuatro‘, dass Berater Mino Raiola die Tormaschine von Borussia Dortmund dem FC Barcelona versprochen hat – sofern dieser das nötige Geld aufbringen kann.

Nun schreibt die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe aber, dass Barças Erzivale Real Madrid Haalands favorisiertes Ziel sei. Und das könnte wiederum dem BVB gelegen kommen. Denn, so argumentiert die Zeitschrift: Will Haaland unbedingt zu Real, wäre ein Wechsel 2023 statt schon im kommenden Sommer ein realistisches Szenario.

Benzema trifft nach Belieben

Hintergrund sei Reals Plan, Stürmerstar Kylian Mbappé (23) ablösefrei von Paris St. Germain zu holen sowie die Tatsache, dass Urgestein Karim Benzema (34) in der laufenden Saison so zuverlässig trifft wie nie zuvor. Den Vizekapitän will Real wohl kaum vergraulen – und könnte daher noch ein Jahr auf Haaland warten.

Dortmund wäre eine weitere Saison mit seiner Lebensversicherung natürlich recht. Im kommenden Sommer darf Haaland (Vertrag bis 2024) selbst über seine Zukunft entscheiden, sofern ein festgelegter Betrag zwischen 75 und 90 Millionen gezahlt wird. Bliebe er in beim BVB, würde ihm dort ein vereinsinternes Rekordgehalt winken.

