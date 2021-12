Watzke: „Real hat großes Interesse“ an Haaland

Real Madrid zählt seit längerem zu den Mitbewerbern um Erling Haaland. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nun das Interesse der Königlichen bestätigt. „Egal, wo ich hinkomme, jeder spricht dich auf Erling Haaland an. Ich weiß nur verbürgt, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat. Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Aber da weiß ich es verbürgt“, sagte der BVB-Boss in der ‚Bild‘-TV-Sendung ‚Die Lage der Liga‘.

Der Schritt nach Spanien wäre Watzke zufolge passender für Haaland, als auf die Insel zu wechseln: „Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt.“ Laut Watzke stehe aber die Gesamtentwicklung des 21-jährigen Norwegers über allem, daher würde es dem Angreifer guttun, „wenn er noch ein wenig in der Bundesliga bleibt.“

Allerdings: „Wenn er sagt, er will was Neues machen, ist das auch okay. Genauso wie bei Lewandowski möchte ich irgendwann stolz sein, dass der Erling irgendwann mal mit Real Madrid die Champions League gewinnt.“

Bis an die Schmerzgrenze

Bis es soweit kommt, will Watzke jedoch alles im Sinne der Schwarz-Gelben in die Waagschale werfen. „Ich kämpfe für Erling mindestens genauso sehr für den BVB wie für die Bundesliga“, bekräftigt der 62-Jährige, „für Erling Haaland würden wir an die Grenzen gehen, aber unsere Grenzen sind auch begrenzter als die anderer Klubs. Es kann sein, dass er geht, kann aber auch sein, dass er bleibt.“

In welche Richtung es geht, werden vor allem die kommenden Wochen und Gespräche mit Berater Mino Raiola preisgeben. Mit dem Staragenten befindet sich Watzke im regelmäßigen Austausch: „Ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr gutes Gespräch mit Mino Raiola. Wenn wir in einem Zielkorridor sind, sind die Gespräche immer recht freundlich. Und dieses Telefonat war recht freundlich. Wir werden sicher die nächsten Wochen noch mal ein Gespräch führen.“