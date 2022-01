Haaland-Mania in Barcelona | Icardi hat sich entschieden

Katalanische Haaland-Träume

Erling Haaland (21) wechselt zum FC Barcelona, sobald die Katalanen den norwegischen Starstürmer bezahlen können – diese Info des TV-Senders ‚Cuatro‘ ist für die katalanische Sportpresse natürlich ein gefundenes Fressen. Die Titelstory der ‚Mundo Deportivo‘: „Haaland – wenn Geld da ist“. Auf dem Cover der ‚Sport‘: „Haaland bevorzugt Barça“. Urplötzlich wähnen nicht wenige die eigentlich klammen Blaugrana auf der Pole Position im Rennen um den begehrtesten Stürmer der Welt.

Icardi will zur Alten Dame

Mauro Icardi und Paris St. Germain – das wird wohl keine Erfolgsstory mehr. Schon vor Wochen berichtete FT exklusiv von einer möglichen Rückkehr nach Italien. Nun will es der argentinische Stürmer offenbar wissen: „Icardi wendet sich von PSG ab und will zu Juve“, steht auf dem heutigen Cover der ‚Tuttosport‘. Wird der 28-Jährige jetzt der Nachfolger von Álvaro Morata (29), nach dem die Alte Dame seit Wochen so intensiv fahndet?

Das Fazit zur Lukaku-Posse

Eine Woche lang hielt das Thema Romelu Lukaku (28) vor allem den englischen Fußball in Atem. Nun ist die Sache ausgestanden. Trainer Thomas Tuchel hat seinen Torjäger begnadigt, der wiederum bat in einem gestern Abend veröffentlichten Interview um Vergebung. Nun gilt es für die Blues, ihren 115-Millionen-Mann wieder in die Spur zu bekommen. „Tuchel muss Lukaku mitnehmen“, mahnt die ‚Daily Mail‘ in ihrem Fazit zur Posse.