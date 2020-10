Barça stellt Dembélé vor die Wahl

Bis 2022 läuft der Kontrakt von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona noch. Doch schon heute setzen die Blaugrana dem Franzosen offenbar die Pistole auf die Brust. Wie die Zeitung ‚Sport‘ berichtet, ist die Haltung der Katalanen klar: Entweder Dembélé verlängert frühzeitig oder es soll zu einer schnellstmöglichen Trennung kommen.

Dem Blatt zufolge will Barça den 23-Jährigen schon im Januar verkaufen, wenn er sein Arbeitspapier nicht langfristig ausdehnt. Der Verein möchte von seinem schwererziehbaren Offensivspieler also sehen, dass er sich zu 100 Prozent bekennt. Oder die Einnahmen reinvestieren, um die beiden Wunschspieler Memphis Depay (26) von Olympique Lyon und Eric García (19) von Manchester City schon im Winter an Bord zu holen.

Solange dies nicht der Fall ist, darf sich Dembélé auf harte Zeiten im Camp Nou einstellen. In den ersten drei Ligaspielen der neuen Saison kam der Ex-Dortmunder unter Neu-Trainer Ronald Koeman nur 20 Minuten zum Einsatz.