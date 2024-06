Hürzeler-Nachfolger: Blessin übernimmt auf St. Pauli

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Alexander Blessin übernimmt den vakanten Posten beim Bundesliga-Aufsteiger. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 51-Jährige einen bis 2027 datierten Vertrag.

Blessin kommt vom belgischen Erstligisten Union St. Gilloise, dessen Mannschaft er in der abgelaufenen Saison betreute und zu einem Punkteschnitt von 2,07 führte. Da er an die Belgier noch vertraglich gebunden war, muss St. Pauli eine Ablöse in zurzeit noch unbekannter Höhe zahlen.

St. Pauli kann diese durch die Einnahmen aus dem Abschied von Fabian Hürzeler finanzieren. Der 31-Jährige führte die Hamburger in die Bundesliga, verließ den Klub kürzlich aber in Richtung Brighton & Hove Albion, was ihn zum jüngsten Premier League-Coach aller Zeiten macht. St. Pauli kassierte 7,5 Millionen aufgrund einer Ausstiegsklausel.

Hürzeler-Nachfolger Blessin sagt über seinen Klubwechsel: „Der FC St. Pauli hat in Deutschland, aber auch international eine unglaubliche Strahlkraft. Der Verein steht für klare Werte und für ambitionierte Arbeit im Profi-Sport. Daher ist es eine großartige Aufgabe, den Klub nach der langen Zeit in der Zweitklassigkeit in der Bundesliga zu trainieren. Wir wollen mit Geschlossenheit im Team und im gesamten Verein diese Herausforderung beherzt angehen. Ich freue mich unglaublich darauf, am Millerntor die ganz großen Clubs der Bundesliga herauszufordern.“

Blessin war den Großteil seiner bisherigen Trainerkarriere in verschiedenen Positionen im Nachwuchsbereich bei RB Leipzig tätig. Erfahrungen als Cheftrainer sammelte er bei KV Oostende, dem FC Genua und dem erwähnten Union St. Gilloise. Nun führt der gebürtige Stuttgarter seine Karriere in Hamburg fort.