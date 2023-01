Magdeburg verlängert mit Elfadli

Daniel Elfadli bleibt dem 1. FC Magdeburg weiterhin treu. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, hat der 25-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit macht der Aufsteiger keine Angaben. Erst im vergangenen Sommer war der libysche Nationalspieler vom VfR Aalen zum Aufsteiger gewechselt. Bislang stehen zwölf Einsätze zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Daniel vorzeitig verlängern konnten. Mit seiner Entwicklung sind wir sehr zufrieden. Innerhalb kürzester Zeit ist ihm der Sprung aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga gelungen und er spielt eine gewichtige Rolle in unserem System. Sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft und wir werden noch viel Freude an ihm haben“, sagt Sportchef Otmar Schork.

Lese-Tipp

Arminia vor erstem Sommertransfer?