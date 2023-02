Frankfurt bindet Osei

Nachwuchsprofi Derek Osei bleibt Eintracht Frankfurt erhalten. Wie der Bundesligist bekanntgibt, bindet sich der 16-jährige Innenverteidiger „langfristig“ an die Adler. Osei spielt seit 2018 für die Frankfurter.

Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sagt zu der Verlängerung: „Derek ist ein vielversprechendes Abwehrtalent, in dem wir großes Potential sehen. Er ist robust, schnell und strahlt eine unheimliche Sicherheit am Ball aus. […] In den kommenden Jahren möchten wir ihn behutsam an den Herrenfußball heranführen. Dass er seinen Weg im Eintracht-Trikot fortsetzten möchte, freut uns sehr.“

