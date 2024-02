BVB: Terzic erklärt Bankplatz für Malen

Donyell Malen muss im heutigen Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg überraschend auf der Bank Platz nehmen. „Das hat sich heute Morgen ergeben“, erklärte Edin Terzic vor der Begegnung, „eigentlich war es geplant, dass Donyell natürlich auch wieder startet, weil er es letzte Woche herausragend gemacht hat. Er hat sich leider am Freitag beim Training leicht am Knie verletzt und dann heute gesagt, dass er nicht bei 100 Prozent ist.“

Deshalb wollte man beim BVB kein Risiko eingehen. Am Dienstag (21 Uhr) trifft die Borussia in der Champions League auf die PSV Eindhoven. Es sieht gut aus, dass Malen dann wieder in der Startformation steht, so Terzic: „Es ist nichts Dramatisches. Es ist etwas, dass ihn ein, zwei Tage beschäftigen wird. Deshalb drücken wir ihm die Daumen, dass es ihm morgen schon wieder besser geht.“