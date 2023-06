Bochum schnappt sich Daschner

Lukas Daschner verlässt den FC St. Pauli ablösefrei in Richtung Bundesliga. Wie der VfL Bochum bekanntgibt, hat der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der gebürtige Duisburger ist im offensiven Mittelfeld beheimatet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daschner selbst sagt zu seinem neuen Engagement: „Zunächst einmal möchte ich ein großes Dankeschön für das Vertrauen aussprechen, das mir vom VfL entgegengebracht wird. Ich freue mich, für Bochum spielen zu können. Natürlich freue ich mich auch auf das Stadion, die Fans und die Bundesliga. Als junger Fußballer ist es das große Ziel, eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen. Ich kann es kaum erwarten und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft des VfL beitragen.“

Lese-Tipp

Acht Spieler verlassen Bochum

Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL, ist voll des Lobes für den Neuzugang: „Lukas Daschner ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat und seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit Daschi verpflichten wir in der Offensive einen spannenden Spielertypen, der uns in unserem Spiel noch flexibler macht. Er ist ein Teamplayer, der alles mitbringt, um sich beim VfL und auch in der Bundesliga durchzusetzen.“