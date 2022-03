Spielabbruch: Gladbach bekommt drei Punkte

Borussia Mönchengladbach bekommt nach dem Spielabbruch gegen den VfL Bochum die Punkte zugesprochen. Wie die Fohlen bestätigen, hat das DFB-Sportgericht die Partie vom vergangenen Freitag per Einzelrichterverfahren mit 2:0 Toren für die Borussia gewertet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Stand von 0:2 wurde Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann in der 68. Minute von einem gefüllten Bierbecher am Kopf getroffen. In Folge dessen brach Schiedsrichter Benjamin Cortus das Bundesliga-Spiel ab.