Juve in Sorge: Engländer wollen Vlahovic im Winter

Das Wettbieten um Dusan Vlahovic vom AC Florenz wird offenbar konkreter. Laut ‚Calciomercato.com‘ könnten im Winter Angebote vom FC Arsenal und Tottenham Hotspur für den treffsicheren Angreifer bei der Fiorentina eingehen. Über eine Einigung zwischen den Gunners und Florenz wurde bereits berichtet. Nun scheinen auch die Spurs bereit zu sein, 70 Millionen Euro für Vlahovic auf den Tisch zu legen.

Besonders bitter könnte dies für Juventus Turin sein. Dem Vernehmen nach will die Alte Dame den 21-Jährigen als verspäteten Ersatz für Cristiano Ronaldo ins Boot holen. Ein Angebot über 50 Millionen Euro wurde zuletzt abgelehnt. Erst im kommenden Sommer soll Juve allerdings in der Lage sein, das Angebot aufzubessern, sollte der Serbe dann nicht schon längst in der Premier League spielen.