Bericht: Arsenal & Florenz über Vlahovic-Ablöse einig | Spieler skeptisch

Der FC Arsenal will die Konkurrenz im Transferpoker um Dusan Vlahovic frühzeitig ausstechen. Laut ‚Sky Italia‘ gab es zwischen den Gunners und dem AC Florenz jüngst Gespräche über einen Transfer des 21-jährigen Stürmers. Eine Einigung wurde offenbar schnell erzielt: Florenz fordere 80 Millionen Euro und Arsenal sei gewillt, diese zu zahlen.

Bereits im anstehenden Wintertransferfenster möchte der Premier League-Klub Vlahovic nach London lotsen. Möglichst schnell soll das Geschäft abgewickelt werden, denn allein mit ihrem Interesse sind die Gunners nicht.

Ein gefragter Stürmer

Vlahovics Vertrag in Florenz läuft 2023 aus. Klubboss Rocco Commisso verkündete bereits vor einigen Wochen öffentlichkeitswirksam, dass der 21-Jährige nicht mehr verlängern möchte. Vlahovic kommt also auf den Markt. Angesichts von zehn Toren in bislang zwölf Saisonspielen haben diverse Klubs ein Auge auf den Serben geworfen.

Das scheint auch der Spieler selbst zu wissen, der laut ‚Sky Italia‘ einem Transfer zu Arsenal nach skeptisch gegenübersteht. Zwischen den Londonern und Vlahovics Beratern sei es noch zu keinen konkreten Gesprächen gekommen. Die Spielerseite wolle abwarten, ob zukünftig noch bessere Angebote eingehen. Bislang hat Arsenal also nur eine von zwei wichtigen Hürden auf dem Weg zu einem Transfer genommen.