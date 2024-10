Früher als gedacht: Hernández vor PSG-Comeback

Lucas Hernández könnte nach seiner schweren Knieverletzung früher wieder auf den Platz zurückkehren als gedacht. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, ist die medizinische Abteilung von Paris St. Germain zuversichtlich, dass der Nationalverteidiger noch vor Ende des Jahres wieder einige Minuten in der Liga sammeln kann. Der ehemalige Profi des FC Bayern hatte sich Anfang Mai in der Champions League gegen Borussia Dortmund (0:1) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.

Ein genaues Datum für die Rückkehr gibt es noch nicht, Hernández spult momentan ein individuelles Reha-Programm ab, soll aber in wenigen Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Ursprünglich ging man in der Hauptstadt davon aus, dass der 28-Jährige erst wieder im kommenden Jahr einsatzbereit sein wird. Der Abwehrspieler, der sowohl innen als auch links verteidigen kann, ist aber laut ‚Le Parisien‘ seinem Plan etwas voraus und mache sehr gute Fortschritte. In der Rückrunde soll sich Hernández dann ein Positionsduell mit Nuno Mendes (22) liefern, der ihn aktuell auf der linken Seite vertritt.