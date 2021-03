Medien: Ronaldo will zu Real zurückkehren

Was am heutigen Freitagmorgen als wildes Gerücht der für ihre Spekulationsfreude berüchtigten spanischen TV-Sendung ‚El Chiringuito‘ begann, ist offenbar konkreter als angenommen. „Cristiano will zurückkehren“, titelt nun auch die ‚as‘.

Die spanische Sportzeitung berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, dass Cristiano Ronaldo im Sommer Juventus Turin verlassen und zurück zu Real Madrid wechseln möchte.

Die Alte Dame würde dem Portugiesen angeblich keine Steine in den Weg legen. Der Vertrag des 36-Jährigen endet 2022, Juve wittert also letztmalig die Chance, noch eine Ablöse für den alternden Superstar einzunehmen, der trotz seiner bisher 27 Saisontore sportlich nicht mehr ganz an vergangene Glanzzeiten anknüpfen kann.

Was macht Real?

Es hänge nun an Real, ob die sensationelle Rückkehr tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Denn nach wie vor müsste für Ronaldo sicherlich eine stattliche Summe auf den Tisch gelegt werden. 2018 war der Stürmer für rund 120 Millionen aus Madrid nach Turin gewechselt.

Seitdem läuft es für CR7 vor allem auf europäischer Ebene anders als erhofft. Jüngst schieden die Bianchoneri gegen den FC Porto im Champions League-Achtelfinale aus. Die Madrilenen ihrerseits hinken den Erwartungen seit dem Abgang des Portugiesen deutlich hinterher, die Nachfolge des Superstars konnte bisher nicht befriedigend gelöst werden. Wird Ronaldo nun möglicherweise sein eigener Erbe?