Union: Zweitligist heiß auf Luthe

Union Berlin will sich im Tor neu strukturieren. Frederik Rönnow (29) soll künftig zwischen den Pfosten endgültig die Rolle als Nummer eins übernehmen. Lennart Grill (23) von Bayer Leverkusen ist im Gespräch, künftig als Ersatzmann Druck auf den Dänen auszuüben. Leidtragender ist Andreas Luthe, der sich wohl nach einer neuen Herausforderung umschauen muss.

Interesse am 35-jährigen Torhüter besteht in der zweiten Liga. Wie ‚die Rheinpfalz‘ berichtet, ist Luthe ein „heißer Kandidat“ beim 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel verloren ihren Aufstiegstorhüter Matheo Raab ablösefrei an den Hamburger SV und haben daher dringenden Bedarf.

Zuletzt war auch Tobias Sippel von Borussia Mönchengladbach ein Thema beim FCK. Für Luthe würde jedoch sprechen, dass er anders als Sippel (ein Pflichtspieleinsatz 2021/22) in den vergangenen Jahren regelmäßig im Tor stand und somit deutlich mehr Spielpraxis nachweisen kann. Bei Union steht Luthe noch bis 2023 unter Vertrag.