Zwei neue Optionen für Arthur

Arthur Melo könnte seine Karriere in der Türkei oder in Brasilien fortsetzen. Laut ‚Calciomercato.com‘ haben namentlich nicht genannte Klubs aus den genannten Ländern Angebote beim brasilianischen Mittelfeldspieler von Juventus Turin hinterlegt. Sollte Arthur nach Südamerika wechseln wollen, ist allerdings Eile geboten: Dort schließt das Transferfenster heute Abend. In der Türkei können die Klubs hingegen noch bis zum 13. September neue Spieler verpflichten.

Der 28-Jährge spielt bei Juve keine große Rolle mehr und soll den Verein verlassen. In der vergangenen Saison lief der zentrale Mittelfeldspieler leihweise beim AC Florenz auf, wo er 33 Spiele absolvierte, in denen ihm sechs Scorerpunkte gelangen. Auch wegen dieser überzeugenden Spielzeit soll die SSC Neapel über ihn nachgedacht haben, doch der Meister von 2023 verpflichtete lieber den Schotten Billy Gilmour (23) von Brighton & Hove Albion.