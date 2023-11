Schweiz mit Yakin zur EM

Trotz jüngster Zweifel reist die Schweizer Nationalmannschaft mit Murat Yakin als Nationaltrainer zur EM 2024. Dies bestätigt der Verband am heutigen Dienstagnachmittag offiziell. „Murat hat uns mit konkreten Lösungsansätzen aufgezeigt, wie er das Team weiter voranbringen will“, erklärt Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami die fortgesetzte Zusammenarbeit.

Obwohl die vergangenen vier Spiele nicht gewonnen wurden (eine Niederlage, drei Unentschieden), qualifizierte sich die Schweiz als Zweiter der Gruppe I für das Turnier im kommenden Jahr. „Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen alle Bereiche unter die Lupe nehmen, in denen wir uns verbessern können. Wir wollen damit die Weichen für die Zukunft stellen“, so Yakin.