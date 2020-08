Schaub und Sobiech in der Warteschleife

Der Abgang von Louis Schaub vom 1. FC Köln, zuletzt ausgeliehen an den Hamburger SV, scheint nur noch eine Frage der Zeit. Wie Geschäftsführer Sport Horst Heldt im ‚Express‘ mitteilt, hängt der Transfer des Österreichers aufgrund der derzeitigen Situation in der Warteschleife. „Es bleibt bei Louis dabei, dass ein Verein Interesse hat“, so Heldt. „Alle können sich das vorstellen, alle Rahmenbedingungen sind erfüllt – aber der Verein hat noch keine Klarheit schaffen können, weil der Markt schwierig ist. Deswegen müssen sich alle gedulden.“

Im Falle Lasse Sobiech stehen die Zeichen ebenfalls auf Abschied. „Bei Lasse gibt es auch Interessenten, mit denen ich mich schon ausgetauscht habe. Da sind wir grundsätzlich klar – es liegt an Lasse, ob er das macht. Er hat auch schon Gespräche geführt“, erklärt Heldt. Der 29-jährige Sobiech war zuletzt an den belgischen Erstligisten Royal Mouscron verliehen.