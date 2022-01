Basel holt Hajdari zurück

Der FC Basel leiht Albian Hajdari bis zum Saisonende von Juventus Turin aus. Bereits in der Vorsaison spielte der 18-Jährige auf Leihbasis für die Schweizer. Juve hatten den Innenverteidiger im Sommer 2020 für 4,5 Millionen Euro aus Basel verpflichtet – in Italien ist Hajdari noch ohne Einsatz.

Welcome to Blues, @TedenMengi! 🙌🔵



The defender joins on loan from Manchester United.