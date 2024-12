Klausel aktiviert: Beifus bleibt in Karlsruhe

Der Karlsruher SC kann sich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Leistungsträger Marcel Beifus freuen. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, hat sich die im Vertrag verankerte Klausel aktiviert, die das Arbeitspapier des 22-Jährigen nach einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger ist seit Juli 2023 für den KSC aktiv und stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 19 von 20 möglichen Spielen von Beginn an auf dem Rasen. „Marcel hat sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt und ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Seine Berufungen in die U21-Nationalmannschaft zeigen außerdem, dass nicht nur wir noch erhebliches Potenzial in ihm sehen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir weiterhin auf ihn bauen können“, lobt Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis.