Barça geht für ter Stegen ans Limit | Uniteds Wermutstropfen

Barça erfüllt ter Stegens Bedingungen

Der FC Barcelona tut alles, um die Vertragsverlängerung mit Keeper Marc-André ter Stegen unter Dach und Fach zu bringen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind die Katalanen bereit, auf die finanziellen Forderungen des Deutschen einzugehen. Im Gegenzug soll mit seiner Verlängerung bis 2024 eine Erhöhung der Ausstiegsklausel auf 200 Millionen Euro einhergehen. Berichte aus England, dass der 27-Jährige einen Wechsel im Sommer vorbereite, weist der Artikel der ‚Sport‘ entschieden zurück. Demnach fühle sich ter Stegen nach wie vor sehr wohl an der Mittelmeerküste und sei aktuell damit beschäftigt, Katalanisch zu lernen. Die Zeichen stehen auf baldige Einigung.

Real gibt Tabellenführung aus der Hand

Nur einen Spieltag nachdem Real Madrid durch den 2:0-Erfolg im Clásico die Tabellenführung übernommen hat, ist diese schon wieder futsch. Da der FC Barcelona bereits am Samstag seine Hausaufgaben gegen Real Sociedad San Sebastián erledigte (1:0) und die Königlichen am gestrigen Sonntag Betis Sevilla unterlagen (1:2), ist Barça wieder Spitzenreiter in La Liga. Die in Madrid ansässige Presse nimmt das zum Anlass, um deutliche Kritik zu üben. „So verspielen sie die Liga“ titelt die ‚Marca‘ und schreibt: „Ein unsichtbares Madrid gibt die Führung aus der Hand.“ In ein ähnliches Horn bläst die ‚as‘, der zufolge Madrid „seinen Kopf verliert“. Das Titelrennen in der spanischen Liga bleibt weiter spannend.

Manchester erstrahlt in rot

Mit einem 2:0-Erfolg gegen City hat sich Manchester United die Vorherrschaft in der Stadt gesichert. Im Theatre of Dreams brachte Anthony Martial (30. Minute) die Red Devils gegen Manchester City auf Kurs, ehe Scott McTominay in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Für United war es der zweite Derbysieg der laufenden Saison, bereits im Dezember bezwang der englische Rekordmeister die Skyblues mit 2:1. Der ‚Telegraph‘ nennt den Erfolg einen „überwältigenden Sieg“, weswegen United „das Recht zum Angeben“ habe. Der ‚Daily Star‘ schreibt von einem „Unfall“, der „nach Pep schreit“. Einziger Wermutstropfen für die United-Fans: Durch den erneuten Punktverlust der Citizens fehlen dem Erzrivalen FC Liverpool nur noch zwei Siege, um die Meisterschaft klarzumachen.