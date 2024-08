Nketiah stimmt Transfer zu

Eddie Nketiah könnte es zu einem Ligakonkurrenten ziehen. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich der FC Arsenal und Nottingham Forest in fortgeschrittenen Verhandlungen um die Dienste des 25-Jährigen, der bei den Gunners noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Die Londoner verlangen etwa 35 bis 40 Millionen Euro für den Stürmer, ein Angebot aus Nottingham über umgerechnet rund 29 Millionen Euro wurde Anfang der Woche bereits abgelehnt. Nketiah selbst ist sich laut Fabrizio Romano einig mit Forest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nottingham ist neben Crystal Palace und Olympique Marseille mindestens schon der dritte Verein in diesem Transferfenster, der Interesse an Nketiah bekundet. Wirklich konkret wurde es jedoch bislang nur mit dem Ligue 1-Vertreter, der nicht bereit war die Forderungen Arsenals zu erfüllen. In 168 Einsätzen für Arsenal kommt der Stürmer auf 38 Treffer und sieben Vorlagen.