BVB-Flirt Güler: Auch Leverkusen dran?

Der 17-jährige Arda Güler von Fenerbahce scheint bei mehreren Bundesligisten hoch im Kurs zu stehen. Neben Borussia Dortmund hat laut ‚Ajansspor‘ nun auch Bayer Leverkusen die Fährte des Youngsters aufgenommen. Auch beim FC Bayern soll die Personalie schon Thema gewesen sein.

Unklar bleibt, wie konkret der BVB hinter Güler her ist. ‚Transfermarkt.de‘ berichtete zuletzt, dass die Borussia sich vorerst aus dem Rennen um den offensiven Mittelfeldspieler zurückgezogen hat. ‚Ajansspor‘ zufolge aber haben die Schwarz-Gelben erst kürzlich ein erstes Angebot für Güler eingereicht. Fener fordert angeblich 30 Millionen Euro für den talentierten U17-Nationalspieler, der in dieser Saison bereits elfmal in der Süper Lig auflief und noch bis 2025 vertraglich gebunden ist.