Tello findet neuen Klub

Der Los Angeles FC rüstet sein Team weiter auf und holt auch Christian Tello an Bord. Der spanische Angreifer unterschreibt an der Westküste einen Vertrag über zwei Jahre bis 2024. Zuvor lief das Arbeitspapier des 31-Jährigen bei Betis Sevilla aus. Eine Ablöse wird also nicht fällig.

Tello kickte sowohl in der Jugend des FC Barcelona als auch beim Stadtrivalen Espanyol Barcelona. Danach ging es über Stationen wie den FC Porto und den AC Florenz weiter nach Sevilla. Bei seinem neuen Arbeitgeber trifft der Spanier auf Gareth Bale (33) und Giorgio Chiellini (38).