FC Bayern: Roca ein Thema bei Barça

Marc Roca ist beim FC Bayern auch im zweiten Jahr nicht glücklich geworden. Zwar betont der defensive Mittelfeldspieler immer wieder, dass er sich in München durchsetzen will, in Stein gemeißelt ist ein weiteres Jahr an der Säbener Straße aber keineswegs. Vor allem dann nicht, wenn ein attraktives Angebot eingeht.

Kommen könnte ein solches offenbar vom FC Barcelona. Laut ‚TV3‘ ist der katalanische Topklub an Roca interessiert und sieht ihn als mögliche Entlastung für den mittlerweile 33-jährigen Sergio Busquets. Coach Xavi halte große Stücke auf den 25-Jährigen, der noch bis 2025 an die Bayern gebunden ist.

Spur nach Andalusien

Sollte sich dem deutschen Rekordmeister die Möglichkeit bieten, eine angemessene Ablöse für den Reservisten zu kassieren, ist eine Trennung im Sommer alles andere als ausgeschlossen. Julian Nagelsmann sagte zuletzt: „Das ist ein Thema zwischen ihm und dem Klub. Am Ende des Jahres werden wir uns unterhalten, ob er bei uns mehr Spielzeit erhalten kann oder ob das extern passiert.“

Interesse an Roca soll auch Betis Sevilla zeigen. Die zwei größtenteils verkorksten Jahre in München haben dem guten Ruf des Spaniers in La Liga offenbar nicht geschadet.